В России планируют разработать собственные банкоматы

«Коммерсант» рассказал о «дорожной карте» ЦБ по выводу на рынок отечественных банкоматов. Осенью 2022 года произведут первые образцы, а серийное производство могут начать в первом квартале 2023 года. Однако эксперты считают, что устройства все рано будут зависеть от импортных компонентов.

Производить оборудование будут БФС и САГА. Крупнейшие российские банки осенью получат первые образцы российских банкоматов. Если тестирование пройдет успешно, то их запустят в серийное производство.

Но, по мнению экспертов, полностью локализовать сборку не получится на 100%. В стране реально сделать корпус, механическую часть конструкции. Но электронные составляющие «по большей части в РФ не производятся и вряд ли скоро будут». Скорее всего это будет «отверточная сборка»: свой корпус и импортное содержимое.