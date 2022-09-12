ЕР лидирует по итогам прошедших выборов

Прошли выборы в России: в некоторых регионах они длились три дня. В 14 регионах выбирали губернаторов, в 11 — депутатов административных центров. Среди новинок — дистанционное голосование в семи регионах и Москве. На нем, считают правозащитники, можно было провести фальсификации: с открытия голосования только в Москве в ДЭГ были сотни проголосовавших.

По сравнению с 2021 годом избирательные кампании партии вели скромно: аналитики сообщали о том, что многие партии сократили агитационные расходы, а часть партий добавила в свои бюджеты затраты на восстановление и поддержку Донбасса.

Явка избирателей в этом году во многих регионах не дотянула и до 30%. Чем дольше шло голосование, тем больше людей пришло на участки. Самая высокая явка оказалась в Тамбовской области: на 18:00 11 сентября пришли 55,51%. Второй результат по активности показала Саратовская область (50,29% на 18:00), третей стала Рязанская область (41%), пишут «Ведомости».

На Дальнем Востоке неожиданностей нет, «Единая Россия» удерживает лидерство. Во всех регионах победили или действующие главы, или врио. Самовыдвиженец победил только в Удмуртии — Александр Бречалов, остальными регионами будут руководить единороссы. Главой Томской области и Бурятии останутся Владимир Мазур и Алексей Цыденов. В республике Карели губернатором станет Артур Парфенчиков, в Марий Эл — Юрий Зайцев, во Владимирской области — Александр Авдеев, Калининградской — Антон Алиханов, Кировской — Александр Соколов, Новгородской Андрей Никитин, Рзанской — Павел Малков, Саратовской — Роман Бусаргин.

По мнению руководителя ФоРГО Константина Костина, ЕР получила в этом году один из лучших результатов. Он добавил также, что электронное голосование будут расширять, а значит оппозиции нужно больше его использовать.

По словам политолога Александра Кынева, в нынешнюю выборную кампанию виден спад результатов КПРФ. Даже те граждане, которые раньше голосовали протестно, в этом году не выбрали коммунистов и предпочли другие партии. Особенно высокие результаты оказались у ЛДПР: особенно в тех регионах, где бизнесмены вкладываются в развитие городов.

Слабость оппозиции политолог Ростислав Туровский связывает в том числе с тем, что у партий не было собственной повестки, которая была бы интересна избирателям. В целом он отмечает рост сплоченности общества и поддержки власти. А из-за четкой повестки выборы, по сути, превратились в референдумы о доверии власти.

Несмотря на хороший результат у ЕР, по мнению Василия Пискарева, на выборах не обошлось без вмешательства во внутренние дела России. Мониторинговая группа установила что «дискредитацией выборов» и продвижением «выгодных Западу кандидатов» координируют и финансируют в основном из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины. Все это стоило, по оценкам Пискарева, около 30 млн долларов в месяц.

Но и без «Запада» «дискредитировать» выборы сумели в российских избиркомах. По оценкам «Голоса»*, нарушения фиксировали с самого первого дня выборов. Больше всего нарушений обнаружили в Москве (626), Краснодарском крае (168). Удмуртии (88), Московской области (80), Кировской области (67). По данным МВД, заведено несколько уголовных дел.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».