Три человека погибли во время тайфуна в Приморском крае

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что из-за тайфуна «Хиннамнор» погибли три человека, пишет РИА Новости.

По оценкам главы региона, тайфун был короткий, но жесткий.

«Он прошел быстро, но очень много принес вреда. У нас, к сожалению, погибли три человека. В Тернейском районе — мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишиневке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», — сказал Кожемяко в понедельник в эфире радиостанции «Владивосток FM».

Тайфун накрыл Приморский край на прошлой неделе. Подтоплен 991 жилой дом, 1071 приусадебный участок. Стихия повредила 34 моста.