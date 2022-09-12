Close

#Новости

Результаты выборов отменили на 20 участках в 8 регионах

12.09.2022

Из-за нарушений законодательства возбудили 8 уголовных дел и 156 административных

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в восьми регионах России на 20 участках отменили итоги голосования: там обнаружили недействительные бюллетени, пишет «Коммерсант». 

«На 20 участках отменили (результаты голосования) в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении (отменяем), мешочек немножко порвался — отменили», — сказала Памфилова.

Как рассказал представитель МВД Михаил Давыдов 11 сентября, за время выборов возбудили 8 уголовных дел и 156 административных. Но нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было зарегистрировано. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.