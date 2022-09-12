Результаты выборов отменили на 20 участках в 8 регионах

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в восьми регионах России на 20 участках отменили итоги голосования: там обнаружили недействительные бюллетени, пишет «Коммерсант».

«На 20 участках отменили (результаты голосования) в восьми регионах, там 288 бюллетеней, это ничтожное количество. Даже при малейшем подозрении (отменяем), мешочек немножко порвался — отменили», — сказала Памфилова.

Как рассказал представитель МВД Михаил Давыдов 11 сентября, за время выборов возбудили 8 уголовных дел и 156 административных. Но нарушений, которые повлияли бы на итоги голосования, не было зарегистрировано.