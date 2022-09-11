200-й день боев: главное

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Представитель пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил об отключении шестого, последнего энергоблока на ЗАЭС. По его словам, это произошло в ночь на воскресенье из-за обстрелов со стороны Украины.
Информацию об отключении подтвердил украинский «Энергоатом». По данным госкомпании, шестой энергоблок пришлось отключить из-за российских обстрелов — повреждения получили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.
Глава пророссийской «администрации» Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в самом городе и соседних населенных пунктах есть электричество — оно поступает реверсом из Мелитополя.
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Пророссийские власти на оккупированных украинских территориях изымали из школ литературу на украинском языке. Соответствующие акты в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский.
Журналист утверждает, что пророссийские власти начали изымать украинскую литературу из школ с августа. По его словам, коллаборанты были уверены в том, что «Россия пришла навсегда, но что-то пошло не так». Казанский добавил, что действия российских властей имеют признаки этноцида и геноцида. В этой связи он призвал максимально строго наказать тех, кто с ними сотрудничал.
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Baza сообщает о крушении российского военного самолета в Крыму. Предположительно, речь идет об истребителе Су-34. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 6 часов утра. Официальные ведомства эту информацию не прокомментировали.
По предварительным данным, пилоты в результате инцидента не пострадали. Они успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах крушения также ничего не сообщается.
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Украинский снайпер в беседе с «Вот так» рассказал, что у ВСУ ушло не больше 17 минут на операцию по освобождению оккупированной Балаклеи в Харьковской области. По его словам, украинские войска готовились к этому наступлении два месяца. Снайпер добавил, что армия будет продвигаться, «пока не упрется».
«Будем идти, пока не дойдем. Если мы понимаем, что уперлись и дальше не будет возможности продвигаться, мы укрепим тылы, перегруппируемся и пойдем дальше», — поделился он.
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Успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
По словам собеседников издания, «референдумы» откладываются на неопределенный срок. Речь идет не только об оккупированных Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, но и о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
Собеседники «Медузы» утверждают, что российские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, отозваны в Россию. Политтехнологи в Херсонской области пока остаются на месте.
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил дипломат.
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Заявление Лаврова сделано на фоне сообщений об успешном контрнаступлении Украины на Харьковском направлении. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября украинские военные освободили 2 тыс. квадратных километров оккупированных территорий. Накануне войска ВСУ взяли под контроль Балаклею и Купянск. Сегодня украинский лидер также сообщил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области.
СМИ также сообщили о взятии Волчанска. В соцсетях появились фотографии украинского флага на памятнике Василию Колокольцеву в центре Волчанска. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в твиттере эмодзи волка — без подписей и каких-либо уточнений. Волчанск находится на севере Харьковской области — до границы с Россией всего несколько километров.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире канала «Думка» заявил, что всего украинские войска освободили не менее 40 населенных пунктов Харьковской области. В том числе ВСУ освободила Великий Бурлук, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором военные ВСУ снимают российский флаг.
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Сегодня во время ежедневного брифинга официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова была показана обновленная карта боевых действий. На ней видно, что контролируемые российскими войсками территории в Харьковской области сильно сократились — они выделены цветом.
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Неудачу российской армии прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он раскритиковал Минобороны РФ за отступление ВС РФ из Харьковской области и заявил, что будет вынужден «выйти на руководство страны, чтобы объяснить им ситуацию», если в план проведения боевых действий не будут внесены изменения. Несмотря на это, Кадыров добавил, что ситуация остается «офигенной». Он заявил о планах отправить на фронт 10 тысяч новых бойцов. «Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил глава Чечни.
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В Белгородской области сейчас находятся 1342 беженца из Харьковской области, для них организовали 27 пунктов временного размещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Люди добираются до Белгородской области либо на личных автомобилях, либо на поездах.
Ситуация на границе Украины с Белгородской областью обострилась накануне на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Вечером глава региона сообщил, что у пропускного пункта в селе Логачевка образовались очереди из гражданских машин с украинскими беженцами.
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе разговора глава РФ вновь возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что это «чревато катастрофическими последствиями».
Путин рассказал Микрону о мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которые предпринимает Россия, а также отметил «необходимость оказания воздействия на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены». Стороны выразили готовность сотрудничать по ситуации вокруг ЗАЭС при участии МАГАТЭ.
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Разведка Британии сообщает, что украинские войска в последние сутки продолжили отвоевывать оккупированные территории в Харьковской области. По данным разведывательной службы, Россия вывела оттуда свои подразделения, но бои за Купянск и Изюм продолжаются.
Британская разведка также опровергла утверждения Путина о том, что лишь 60 тысяч тонн зерна, вывезенного из Украины с августа, были направлены в развивающиеся страны. Согласно данным ООН, примерно 30% поставляется странам с низким и средним уровнем дохода в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.
Разведывательная служба Великобритании считает, что Россия ведет политику намеренной дезинформации, чтобы переложить вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать противодействие вторжению.
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Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска за последние пять дней освободили больше территорий, чем российские военные захватили с апреля. Аналитики утверждают, что в ходе сентябрьского контрнаступления ВСУ отвоевали 3 тыс. квадратных километров украинской территории. Местами украинские силы смогли прорваться вглубь на 70 километров.
ISW также предсказывает, что ВСУ в ближайшие два дня смогут освободить Изюм. Аналитики считают, что в случае успеха эта победа станет «самым значительным достижением» украинских военных с момента победы в Киевской области в марте.
*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».