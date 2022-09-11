200-й день боев: главное

Представитель пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил об отключении шестого, последнего энергоблока на ЗАЭС. По его словам, это произошло в ночь на воскресенье из-за обстрелов со стороны Украины.

Информацию об отключении подтвердил украинский «Энергоатом». По данным госкомпании, шестой энергоблок пришлось отключить из-за российских обстрелов — повреждения получили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

Глава пророссийской «администрации» Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в самом городе и соседних населенных пунктах есть электричество — оно поступает реверсом из Мелитополя.

Пророссийские власти на оккупированных украинских территориях изымали из школ литературу на украинском языке. Соответствующие акты в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский.

Журналист утверждает, что пророссийские власти начали изымать украинскую литературу из школ с августа. По его словам, коллаборанты были уверены в том, что «Россия пришла навсегда, но что-то пошло не так». Казанский добавил, что действия российских властей имеют признаки этноцида и геноцида. В этой связи он призвал максимально строго наказать тех, кто с ними сотрудничал.

Baza сообщает о крушении российского военного самолета в Крыму. Предположительно, речь идет об истребителе Су-34. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 6 часов утра. Официальные ведомства эту информацию не прокомментировали.

По предварительным данным, пилоты в результате инцидента не пострадали. Они успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах крушения также ничего не сообщается.

Украинский снайпер в беседе с «Вот так» рассказал, что у ВСУ ушло не больше 17 минут на операцию по освобождению оккупированной Балаклеи в Харьковской области. По его словам, украинские войска готовились к этому наступлении два месяца. Снайпер добавил, что армия будет продвигаться, «пока не упрется».

«Будем идти, пока не дойдем. Если мы понимаем, что уперлись и дальше не будет возможности продвигаться, мы укрепим тылы, перегруппируемся и пойдем дальше», — поделился он.

Успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам собеседников издания, «референдумы» откладываются на неопределенный срок. Речь идет не только об оккупированных Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, но и о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Собеседники «Медузы» утверждают, что российские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, отозваны в Россию. Политтехнологи в Херсонской области пока остаются на месте.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской «истории», что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил дипломат.

Заявление Лаврова сделано на фоне сообщений об успешном контрнаступлении Украины на Харьковском направлении. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября украинские военные освободили 2 тыс. квадратных километров оккупированных территорий. Накануне войска ВСУ взяли под контроль Балаклею и Купянск. Сегодня украинский лидер также сообщил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области.

СМИ также сообщили о взятии Волчанска. В соцсетях появились фотографии украинского флага на памятнике Василию Колокольцеву в центре Волчанска. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в твиттере эмодзи волка — без подписей и каких-либо уточнений. Волчанск находится на севере Харьковской области — до границы с Россией всего несколько километров.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире канала «Думка» заявил, что всего украинские войска освободили не менее 40 населенных пунктов Харьковской области. В том числе ВСУ освободила Великий Бурлук, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он опубликовал видео, на котором военные ВСУ снимают российский флаг.

Сегодня во время ежедневного брифинга официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова была показана обновленная карта боевых действий. На ней видно, что контролируемые российскими войсками территории в Харьковской области сильно сократились — они выделены цветом.

Неудачу российской армии прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он раскритиковал Минобороны РФ за отступление ВС РФ из Харьковской области и заявил, что будет вынужден «выйти на руководство страны, чтобы объяснить им ситуацию», если в план проведения боевых действий не будут внесены изменения. Несмотря на это, Кадыров добавил, что ситуация остается «офигенной». Он заявил о планах отправить на фронт 10 тысяч новых бойцов. «Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил глава Чечни.

В Белгородской области сейчас находятся 1342 беженца из Харьковской области, для них организовали 27 пунктов временного размещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Люди добираются до Белгородской области либо на личных автомобилях, либо на поездах.

Ситуация на границе Украины с Белгородской областью обострилась накануне на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Вечером глава региона сообщил, что у пропускного пункта в селе Логачевка образовались очереди из гражданских машин с украинскими беженцами.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе разговора глава РФ вновь возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что это «чревато катастрофическими последствиями».

Путин рассказал Микрону о мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которые предпринимает Россия, а также отметил «необходимость оказания воздействия на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены». Стороны выразили готовность сотрудничать по ситуации вокруг ЗАЭС при участии МАГАТЭ.

Разведка Британии сообщает, что украинские войска в последние сутки продолжили отвоевывать оккупированные территории в Харьковской области. По данным разведывательной службы, Россия вывела оттуда свои подразделения, но бои за Купянск и Изюм продолжаются.

Британская разведка также опровергла утверждения Путина о том, что лишь 60 тысяч тонн зерна, вывезенного из Украины с августа, были направлены в развивающиеся страны. Согласно данным ООН, примерно 30% поставляется странам с низким и средним уровнем дохода в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Разведывательная служба Великобритании считает, что Россия ведет политику намеренной дезинформации, чтобы переложить вину за проблемы с продовольственной безопасностью, дискредитировать Украину и минимизировать противодействие вторжению.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска за последние пять дней освободили больше территорий, чем российские военные захватили с апреля. Аналитики утверждают, что в ходе сентябрьского контрнаступления ВСУ отвоевали 3 тыс. квадратных километров украинской территории. Местами украинские силы смогли прорваться вглубь на 70 километров.

ISW также предсказывает, что ВСУ в ближайшие два дня смогут освободить Изюм. Аналитики считают, что в случае успеха эта победа станет «самым значительным достижением» украинских военных с момента победы в Киевской области в марте.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».