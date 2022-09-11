Путин и Макрон впервые после миссии МАГАТЭ обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, национальные лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Путин в ходе разговора вновь возложил ответственность за систематические обстрелы электростанции на украинскую сторону, а также заявил, что это «чревато катастрофическими последствиями».

Путин рассказал Микрону о мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которые предпринимает Россия, а также отметил «необходимость оказания воздействия на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены». Стороны выразили готовность сотрудничать по ситуации вокруг ЗАЭС при участии МАГАТЭ.

Кроме того, глава РФ подчеркнул, что украинские силы используют западное оружие для «целенаправленных массированных обстрелов гражданской инфраструктуры» на Донбассе. По его словам, от этих атак страдают мирные жители.

Путин также обсудил с Макроном вопрос о реализации зернового соглашения, заключенного с Турцией, Украиной и ООН. Глава РФ обратил внимание французского лидера на приоритет отправки продовольствия в развивающиеся страны. Он выразил надежду на то, что Еврокомиссия не будет создавать препятствий на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу Путин призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны мира. По его словам, из 87 кораблей всего два отправились в беднейшие страны — Йемен и Джибути — по продовольственным программам ООН. «Это 60 тысяч тонн и всего 3%», — отметил российский лидер. Путин поручил МИД РФ «это учесть в контактах с партнерами, в том числе из ООН».

Во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин обвинил Украину в том, что та использует морской коридор для экспорта зерна в Евросоюз и Турцию, а не в бедные страны, которые больше всего нуждаются в продовольствии. По данным Reuters, все дело в том, что в Украину прибывает слишком мало судов, чтобы быстро вывезти горы зерна, накопившиеся за месяцы боевых действий. В случае выхода России из зернового соглашения миру будет грозить продовольственный кризис.