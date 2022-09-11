Как минимум 19 непосредственных участников выборов задержали в России за три дня

По меньшей мере 19 человек, непосредственно связанных с процессом голосования, были задержаны в России за последние три дня. Такие данные приводит «ОВД-Инфо»*.

По подсчетам правозащитников, большинство из них оказались кандидатами — таких задержаний по всей стране насчитывается 9. Еще пятеро задержанных оказались наблюдателями. Кроме того, были задержаны депутат, доверенное лицо кандидата, член ТИК с правом решающего голоса, члена УИК с правом решающего голоса и избиратель.

Ранее «ОВД-Инфо»* сообщил о задержании наблюдательницы УИК 2119 в Москве Анны Архиповой. Люди в гражданской одежде встретили ее на выходе из избирательного участка и увели в неизвестном направлении.

Кандидат в муниципальные депутаты Сергей Капчук рассказал, что Архипова вышла на связь лишь спустя пять часов. Она рассказала, что ее удерживают неизвестные. Сейчас она находится с ними, ей не дают пользоваться телефоном.



*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».