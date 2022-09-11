Казанской журналистке Марине Юдкевич вернули изъятый во время обысков загранпаспорт, сообщают «Сетевые свободы». Она вылетела в Израиль на лечение, которое должно было начаться 24 августа.

По данным правозащитников, следователь управления СК Татарстана Айдар Нуруллин принял решение вернуть Юдкевич паспорт после изучения и процессуальной оценки дела. Он передал документ адвокату журналистки Риму Сабирову. Благодаря этому она смогла вылететь на лечение в Израиль. На границе ее некоторое время удерживали сотрудники ФСБ.

Болеющая раком колумнистка «Idel.Реалии»* Марина Юдкевич проходит свидетелем по уголовному делу об оправдании терроризма. Во время обысков у нее изъяли загранпаспорт. По словам следователя, на этом настоял сотрудник Центра «Э».

Массовые обыски у журналистов, сотрудничающих с «Радио Свобода»*, прошли в Казани 17 августа. Тогда полиция приходила к журналистам «Idel.Реалии»* Искандеру Ясавееву и Марине Юдкевич, к сотруднице портала «Татполит», работающей в «Азатлык Радиосы», а также еще к четверым журналистам, сотрудничающим с «Радио Свобода»* в качестве фрилансеров. По данным «ОВД-Инфо»*, одна их них также работает с изданием «Новая газета. Европа».

Поводом для обысков послужило новое уголовное дело об оправдании терроризма и насилия в отношении представителей власти. Его возбудили из-за публикации в Telegram видеоролика, в котором российского посла обливают красной краской. Сообщалось, что полиция нашла в домах у журналистов наличные доллары, банковские карты и антивоенную символику.





*«Idel.Реалии», «Радио Свобода» и «ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранными агентами».