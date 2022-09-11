Гладков: в Белгородской области разместили более 1300 украинских беженцев

В Белгородской области сейчас находятся 1342 беженца из Харьковской области, для них организовали 27 пунктов временного размещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу. Большинство из них на своём транспорте разъехались по родственникам. Сегодня в 27 пунктах временного размещения области находятся 1342 человека. Готовим к отправке в другие регионы из них 500, 200 и 50 человек», — рассказал он.

Люди добираются до Белгородской области либо на личных автомобилях, либо на поездах, сообщил Гладков. По его словам, сейчас на городском вокзале находятся около 450 беженцев, для них организовали питание.⠀

«В целом ситуация находится под контролем. Пункты пропуска, которые ещё вчера были переполнены, в настоящий момент в очередях людей нет совсем. Все, кто стоял в очереди, ещё ночью получили возможность перейти», — добавил Гладков.

Ситуация на границе Украины с Белгородской областью обострилась накануне на фоне успешного контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении. Вечером глава региона сообщил, что у пропускного пункта в селе Логачевка образовались очереди из гражданских машин с украинскими беженцами.