Траурный кортеж с телом Елизаветы II покинул поместье Балморал в Шотландии

Траурный кортеж с телом Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии, где королева провела последние недели своей жизни. Последний путь Ее Величества завершится государственными похоронами 19 сентября, сообщает The Guardian.

Процессия проделает 170-километровый путь к Холигурдскому дворцу в Эдинбурге. Дорога будет пролегать через Абердин, Данди и поселок Бэллетер на берегу реки Ди, рядом с которым расположен королевский замок. Подданные занимают места вдоль дороги, чтобы проводить свою королеву в последний путь.

По прибытии в Эдинбург катафалк с телом Елизаветы II разместят в тронном зале Холигурдского дворца. На следующий день процессия отправится к собору Святого Эгидия (Сент-Джайлса) — там состоится церковная служба с участием наследника королевы Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Церемония прощания с Елизаветой II состоится в Вестминстерском аббатстве. Затем ее похоронят в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там упокоены отец и мать Елизаветы II — Георг VI (1895-1952) и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), ее сестра Маргарет (1930-2002) и супруг, герцог Эдинбургский Филип (1921-2021).