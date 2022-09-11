Глава МИД Черногории выступил за отмену безвизового режима с Россией

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщает издание Dan со ссылкой на заявление МИД Черногории.

Кривокапич озвучил свое предложение после того, как Евросоюз решил приостановить упрощенный визовый режим с Россией. По его словам, «Черногория является преданным партнером Европейского Союза», а потому руководству страны необходимо поддержать ЕС в этом решении.

Если правительство Черногории поддержит предложение министра иностранных дел, то граждане РФ смогут въезжать в страну только при получении визы.

Напомним, 9 сентября Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Сообщалось, что новые правила начнут действовать с 12 сентября, Россию пообещали предупредить за 2 суток.

При получении шенгенских виз теперь вырастет визовый сбор — с 35 до 80 евро. Сроки выдачи документов составит 15 дней, а в некоторых случаях — 45 дней. По мнению российских туроператоров, выдача виз может затянуться и до полугода. Получить многократные и долгосрочные визы теперь будет гораздо сложнее, усложнится и пакет документов.