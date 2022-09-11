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В Москве похитили наблюдательницу Анну Архипову

11.09.2022

Неизвестные в гражданской одежде задержали ее на выходе из избирательного участка

В Москве неизвестные похитили наблюдательницу УИК 2119 Анну Архипову. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на кандидата в муниципальные депутаты Сергея Капчука.

Утром Архипова рассказала, что ей запретили вести съемку на избирательном участке. После этого глава комиссии вместе с сотрудником полиции посоветовали ей «пока не поздно, покинуть участок». Когда Архипова вышла из УИКа, ее встретили неизвестные люди и задержали ее.

Капчук рассказал, что Архипова вышла на связь лишь спустя пять часов. Она рассказала, что ее удерживают люди в гражданской одежде. Сейчас она находится с ними, ей не дают пользоваться телефоном.


*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом». 

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