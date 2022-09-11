Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не отказывается от переговоров с Украиной. С соответствующим заявлением он выступил в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин изложил свою позицию по мирному урегулированию конфликта на встрече с руководством Госдумы и главами фракций.

«Обращаясь к участникам заседания, президент сказал об украинской "истории", что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил дипломат.

Заявление Лаврова сделано на фоне сообщений об успешном контрнаступлении Украины на Харьковском направлении. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября украинские военные освободили 2 тысячи квадратных метров оккупированных территорий. Накануне войска ВСУ взяли под контроль Балаклею и Купянск. Сегодня украинский лидер также сообщил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области.

Минобороны РФ вчера заявило, что российские войска не просто отступают, а выполняют «операцию по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки» для «наращивания усилий на Донецком направлении». В ведомстве добавили, что по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Сообщается о 2000 «украинских и иностранных военнослужащих», якобы убитых за последние три дня.

Сегодня во время ежедневного брифинга официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова была показана обновленная карта боевых действий. На ней видно, что контролируемые российскими войсками территории в Харьковской области сильно сократились — они выделены цветом.



Неудачу российской армии прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он раскритиковал Минобороны РФ за отступление ВС РФ из Харьковской области и заявил, что будет вынужден «выйти на руководство страны, что объяснить им ситуацию», если в план проведения боевых действий не будут внесены изменения. Несмотря на это, Кадыров добавил, что ситуация остается «офигенной». Он заявил о планах отправить на фронт 10 тысяч новых бойцов. «Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы», — заявил глава Чечни.



