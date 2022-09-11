«Медуза»*: Кремль отложил «референдумы» о присоединении оккупированных украинских территорий к России

Успешное украинское контрнаступление заставило Кремль отложить проведение «референдумов» о «присоединении» оккупированных территорий к России. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

По словам собеседников издания, «референдумы» откладываются на неопределенный срок. Речь идет не только об оккупированных Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, но и о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Кремль принял такое решение в связи с успешным контрнаступлением украинских войск на Харьковском направлении. Собеседники «Медузы» утверждают, что российсике политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были отозваны в Россию.

«******* [поспешно уехали] все. Поступил приказ ехать домой», — цитируют журналисты один из источников.

Политтехнологи в Херсонской области пока остаются на месте.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести «референдум» о вхождении Донбасса и «освобожденных» территорий Украины в состав России в День народного единства, 4 ноября. Пророссийские власти Херсонской области эту идею поддержали.

Один из собеседников «Медузы»* уточнил, что пророссийские власти оккупированных украинских территорий уже на следующей неделе должны были объявить о начале подготовки к ноябрьскому референдуму. Теперь же эти планы «поставлены на стоп».

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».