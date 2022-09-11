Украинский снайпер рассказал, что ВСУ освободили Балаклею за 17 минут

Не больше 17 минут ушло у украинских военных на операцию по освобождению оккупированной Балаклеи в Харьковской области. Об этом «Вот так» рассказал украинский военный снайпер.

«На деоккупацию Балаклеи и взятие города у нас ушло примерно 17 минут. Мы готовились к этому контрнаступлению два месяца, и для нас это не стало неожиданностью», — рассказал собеседник изданию на условиях анонимности.

Снайпер добавил, что украинские войска будут продвигаться, «пока не упрутся». По его словам, перед военными не стоит задача по освобождению конкретных городов к тому или иному сроку.

«Будем идти, пока не дойдем. Если мы понимаем, что уперлись и дальше не будет возможности продвигаться, мы укрепим тылы, перегруппируемся и пойдем дальше», — поделился он.

ВСУ также рассматривают возможность освобождения Донецка, Луганска и других оккупированных территорий, рассказал снайпер. Для этого войскам необходима хорошая экипировка и поддержка военной техникой.

«Энтузиазм у военных небывалый», — добавил военный.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября украинские военные освободили 2 тысячи квадратных метров оккупированных территорий. Накануне войска ВСУ взяли под контроль Балаклею и Купянск. Сегодня украинский президент также сообщил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области.