Baza: в Крыму упал военный самолет

Baza сообщает о крушении российского военного самолета в Крыму. По предварительным данным, пилоты в результате происшествия не пострадали.

Как утверждает Baza, самолет потерпел крушение на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов в Крыму. Предположительно, речь идет об истребителе Су-34. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 6 часов утра. Официальные ведомства эту информацию не прокомментировали.

По предварительным данным, пилоты в результате инцидента не пострадали. Они успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах крушения также ничего не сообщается.



