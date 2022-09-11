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Baza: в Крыму упал военный самолет

11.09.2022

Предположительно, крушение потерпел истребитель Су-34

Baza сообщает о крушении российского военного самолета в Крыму. По предварительным данным, пилоты в результате происшествия не пострадали.

Как утверждает Baza, самолет потерпел крушение на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов в Крыму. Предположительно, речь идет об истребителе Су-34. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 6 часов утра. Официальные ведомства эту информацию не прокомментировали.

По предварительным данным, пилоты в результате инцидента не пострадали. Они успели катапультироваться, позже их забрали военные. О причинах крушения также ничего не сообщается.


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