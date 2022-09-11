В Архангельской области нашли мертвым защитника Шиеса Никиту Барышникова

В Архангельской области умер защитник Шиеса Никита Барышников. Его тело нашли в канаве у железнодорожной станции. Что именно стало причиной его смерти, не уточняется.

Как сообщили в ВК-сообществе «ОбъединивШИЕСя», Барышников умер 10 сентября. Он приехал на Шиес вместе с группой активистов, на станции группа растянулась на 50 метров. Барышников шел сзади и исчез из поля зрения. Уже следующая группа обнаружила активиста в канаве лежащего лицом вниз. Причины его смерти устанавливаются.

Барышников был одним из активистов, вставших на защиту Шиеса. Протесты разгорелись в 2018 году из-за намерения местных властей построить у железнодорожной станции мусорный полигон. После столкновений с сотрудниками ЧОП, охранявших установленный на стройке забор, в отношении активиста возбудили уголовное дело по статье о побоях. В ноябре 2019 года суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. На протестах на Шиесе он познакомился со своей будущей женой. Они поженились в 2020 году.