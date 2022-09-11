ЦИК РФ посоветовал подводить итоги выборов не раньше 14 сентября

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова призвала подводить итоги выборов губернаторов и депутатов заксобраний не раньше 14 сентября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах. Я уверена, что вы именно так и поступите — в соответствии с нашей рекомендацией», — заявила Памфилова.

В 15 регионах выбирают губернаторов, но в Адыгее руководителя региона выберет республиканский парламент. Жители Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Рязанской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии выберут губернатора на прямых выборах.

В Сахалинской, Саратовской, Пензенской области, Северной Осетии, Удмуртии и Краснодарском крае выбирают региональные парламенты.

Памфилова охарактеризовала эти выбора как «самые спокойные». Иностранных наблюдателей не будет, так как они присутствуют только на федеральных выборах. Всего будет около 4,7 тыс. голосований различного уровня. По мнению Памфиловой, кампания живая, конкурентная и в то же время самая спокойная за последние десять лет, пишет РИА Новости.