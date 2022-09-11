В Воронеже сотрудники центра «Э» искали украинскую символику у кандидата в депутаты от «Яблока»

В Воронежской области сотрудники центра «Э» искали у кандидата в муниципальные депутаты от партии «Яблоко» Никиты Головизина украинскую символику. Об этом сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия».

Силовики пришли на избирательный участок №2349 в Воронеже, где Никита Головизин наблюдал за процессом голосования. Они заявили, что являются сотрудниками центра «Э» и стали искать у кандидата украинскую символику, однако ничего не нашли.

Как рассказал изданию другой кандидат от «Яблока» Павел Сычев, после этого силовики отошли поговорить с председателем УИК и указывали на него с Головизиным. В настоящее время они сидят в машине и фотографируют не только наблюдателей, но и всех, кто выходит из участка, рассказал Сычев.

Ранее стало известно, что в Псковской области председатель избирательной комиссии Игорь Сопов похитил из помещения УИК 171 в деревне Соловьи уведомление наблюдателя о проведении фото- и видеосъемки и уничтожил его. После этого он обратился в полицию и сообщил, что доверенное лицо ведет съемку без разрешения.