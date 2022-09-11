Псковская комиссия обвинила наблюдателя в назаконном проведении съемки на избирательном участке

В Псковской области председатель избирательной комиссии Игорь Сопов похитил из помещения УИК 171 в деревне Соловьи уведомление наблюдателя о проведении фото- и видеосъемки и уничтожил его. Об этом сообщает «Голос»*.

Как уточняет «7х7 — Горизонтальная Россия», наблюдателя попросили подать уведомление о проведении фото- и видеосъемки. Накануне он отдал документ комиссии, а председатель его приняла. Однако впоследствии на участок приехал Игорь Сопов и похитил уведомление. После этого он уничтожил документ и обвинил наблюдателя в незаконном проведении съемки. Полиция составила на доверенное лицо административный протокол.

В России продолжаются региональные и местные выборы — 11 сентября в стране проходит основной день голосования. Независимые эксперты общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»* по итогам вчерашнего дня зафиксировали более 1200 нарушений. Среди них вбросы, махинации с надомным голосованием, недопуск наблюдателей и независимых кандидатов, а также «нарисованная» явка.





*«Голос» в РФ признан «иностранным агентом».