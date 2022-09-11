Зеленский объявил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении поселка Чкаловский в Харьковской области. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Зеленский разместил видео, на котором военный ВСУ закрепляет государственный флаг Украины на одной из вышек поселка. По словам украинского президента, населенный пункт удалось освободить благодаря действиям 14-й отдельной механизированной бригады.

«Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села. Спасибо всем нашим героям!» — говорится в посте.

Накануне Зеленский сообщил, что украинское контрнаступление на Харьковском направлении продолжает продвигаться. По его словам, военные ВСУ освободили порядка 2 тысяч квадратных километров территории.