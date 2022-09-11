Число госпитализаций с COVID-19 за сутки снизилось почти в два раза

В России за сутки выявили 52 829 новых случаев заражения коронавирусом — последние четыре дня этот показатель держится выше отметки в 50 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 11 сентября.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва — за сутки в столице выявили 6548 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург с 3484 зараженными за последние 24 часа. Тройку лидеров замкнула Московская область, где по состоянию на 4 сентября обнаружили 1920 инфицированных.

Число госпитализаций при этом продолжает падать. За последние 24 часа в стационары с коронавирусом попали 2185 человек — за сутки этот показатель опустился почти в два раза (накануне было зафиксировано 3977 госпитализаций). Число умерших по всей стране составило 86 человек, а выздоровевших — 37 288.











