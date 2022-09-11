Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

UPD: Карл III официально провозглашен королем Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Трансляцию вела вещательная корпорация BBC.

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Король Великобритании Карл III провозглашен новым главой Австралии и Новой Зеландии. Церемонии официального провозглашения состоялись в воскресенье.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе провозгласил Карла III новым королем Австралии во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре. Он также добавил, что 22 сентября объявлено днем национального траура в связи со смертью Елизаветы II, сообщил телеканал SBS. Радиостанция RNZ также сообщила, что Карла III провозгласили новым королем Новой Зеландии.



Накануне в Сент-Джеймском дворце в центре Лондона прошла церемония провозглашения Карла III королем Великобритании. Совет престолонаследия принял прокламацию об объявлении его новым монархом. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Букингемского дворца.

Принц Чарльз, ныне известный как король Великобритании Карл III, взошел на престол после смерти своей матери Елизаветы II. Глава монаршего дома скончалась в кругу своей семьи днем 8 августа. Правление Елизаветы II охватывает период с 1952 по 2022 год. Она стала самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.