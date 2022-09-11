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Пророссийские власти Харьковской области изымали из местных школ литературу на украинском языке

11.09.2022

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский

Пророссийские власти на оккупированных украинских территориях изымали из школ литературу на украинском языке. Соответствующие акты в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский.

«Акты об изъятии из школ украинской литературы, которые были обнаружены на освобождённых территориях Харьковской области. Доказательство политики геноцида, которую проводили российские оккупанты в Украине. Под предлогом «борьбы с фашизмом» первым делом стали бороться с украинским языком и культурой», — прокомментировал Казанский документы.

Журналист утверждает, что пророссийские власти начали изымать украинскую литературу из школ с августа. По его словам, «коллаборанты» были уверены в том, что «Россия пришла навсегда, но что-то пошло не так». Казанский добавил, что действия российских властей имеют признаки этноцида и геноцида. В этой связи он призвал максимально строго наказать тех, кто с ними сотрудничал.

В середине августа Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. Как отметили в ведомстве, данное решение стало ответом на вызовы, которые возникли после начала боевых действий в Украине.

В Минобрнауки страны отметили, что дети будут изучать лишь те произведения русских писателей, чьи судьбы были тесно связаны с Украиной. Речь, в частности, о Николае Гоголе, Владимире Короленко и Михаиле Булгакове. Кроме того, в учебных заведениях расширят курс зарубежной литературы.



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