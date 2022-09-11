Пророссийские власти Харьковской области изымали из местных школ литературу на украинском языке

Пророссийские власти на оккупированных украинских территориях изымали из школ литературу на украинском языке. Соответствующие акты в своем Telegram-канале опубликовал журналист Денис Казанский.

«Акты об изъятии из школ украинской литературы, которые были обнаружены на освобождённых территориях Харьковской области. Доказательство политики геноцида, которую проводили российские оккупанты в Украине. Под предлогом «борьбы с фашизмом» первым делом стали бороться с украинским языком и культурой», — прокомментировал Казанский документы.

Журналист утверждает, что пророссийские власти начали изымать украинскую литературу из школ с августа. По его словам, «коллаборанты» были уверены в том, что «Россия пришла навсегда, но что-то пошло не так». Казанский добавил, что действия российских властей имеют признаки этноцида и геноцида. В этой связи он призвал максимально строго наказать тех, кто с ними сотрудничал.

В середине августа Министерство образования Украины исключило русский язык и литературу из школьной программы. Как отметили в ведомстве, данное решение стало ответом на вызовы, которые возникли после начала боевых действий в Украине.

В Минобрнауки страны отметили, что дети будут изучать лишь те произведения русских писателей, чьи судьбы были тесно связаны с Украиной. Речь, в частности, о Николае Гоголе, Владимире Короленко и Михаиле Булгакове. Кроме того, в учебных заведениях расширят курс зарубежной литературы.