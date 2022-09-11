Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал отступление российских войск в Харьковской области. Он заявил, что Министерство обороны (Минобороны) РФ допустило ошибки, но ситуация остается «офигенной».

В голосовом сообщении, опубликованном в Telegram-канале, Кадыров заявил, что отступление было необходимо, исходя из военной стратегии — так российское военное ведомство решило сохранить жизни солдат.

Глава Чечни подчеркнул, что в освобожденных городах Харьковской области «уже находятся наши люди, ребята специально подготовленные». По его словам, на фронт готовы отправиться еще 10 тысяч бойцов, «и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы».

«Ситуация очень интересная, прямо офигенная ситуация. То что ушли оттуда, отдали несколько городов, сел — в этом тоже есть свой плюс. Мы, не афишируя, заводили своих людей, именно из спецподразделений. Они на месте, они заступили, и они уже начали свою работу», — заявил Кадыров.



Он обратился к добровольцам и призвал приезжать их в Чечню. В ответ он пообещал создавать для них больше условий, а также добавил, что чеченские батальоны идут «наступательным образом» и готовят новые операции.

Он заявил, что не понимает, какую стратегию выработало Минобороны РФ. Однако он выразил уверенность в том, что «Россия победит, и эти натовские шайтаны, западные, европейские спецслужбы — их оружие будет подавлено».

Накануне, после информации об освобождении Балаклеи и Купянска, Минобороны РФ заявило, что российские войска не просто отступают, а выполняют «операцию по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки» для «наращивания усилий на Донецком направлении». В ведомстве добавили, что по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Сообщалось о 2000 «украинских и иностранных военнослужащих», якобы убитых за последние три дня.