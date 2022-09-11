В России стартовал последний день выборов: наблюдатели продолжают фиксировать нарушения

В России продолжаются региональные и местные выборы — 11 сентября в стране проходит основной день голосования. Независимые эксперты общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»* по итогам вчерашнего дня зафиксировали более 1200 нарушений.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги второго дня голосования в своем Telegram-канале. По данным ведомства, на 20:00 мск, явка на выборах глав регионов в Тамбовской области составила 44,39%, в Саратовской – 38,02%, в Рязанской области — 30,43%, в Удмуртии — 23,87%, в Калининградской области — 23,49%, Новгородской — 19,245%, Владимирской — 18,56%. В Карелии это показатель составил 16,83%, в Кировской области — 16,20%, в Томской — 13,25%. Самая низкая явка была зафиксирована в Ярославской области — 13,13%.

О многочисленных нарушениях, зафиксированных наблюдателями, в ЦИК не сообщили. По данным «Голоса»*, по всей стране было зарегистрировано 1 222 сообщения о нарушениях — вбросы, махинации с надомным голосованием, недопуск наблюдателей и независимых кандидатов, а также «нарисованная» явка.





*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

