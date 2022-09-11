На ЗАЭС отключили последний работавший энергоблок

Представитель пророссийской «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов сообщил об отключении шестого, последнего энергоблока на ЗАЭС. По его словам, это произошло в ночь на воскресенье.

«Последние несколько дней единственный работавший энергоблок — шестой — работал на минимальной мощности. Ночью он был остановлен, в 3:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — сообщил он РИА Новости.



Как уточняет «Интерфакс», в настоящее время специалисты охлаждают энергоблок. Электроснабжение Энергодара приостановлено не было — жилой сектор освещен полностью, в промзоне включают трансформаторы.

Эту информацию подтвердил украинский «Энергоатом». По данным госкомпании, шестой энергоблок пришлось отключить из-за российских обстрелов — повреждения получили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

«В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами имеющегося дизельного топлива», — заявили в «Энергоатоме», добавив, что уже занимаются организацией поставок дополнительных партий дизельного топлива.

Украинский «Энергоатом» 5 сентября заявил, что Запорожская АЭС во второй раз за всю историю своего существования полностью отключилась от энергосети. В госкомпании утверждают, что причиной тому стал пожар, случившийся из-за обстрелов со стороны российских войск.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.