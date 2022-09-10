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#Новости

199-й день боев: главное

10.09.2022

Над Балаклеей подняли украинский флаг

СБУ сообщила о взятии под контроль Купянска

Ведутся бои за Лиман

Гладков: на границе с Белгородской областью образовалась очередь из беженцев

Спецназовец погиб при нападении неизвестных на границе с Украиной 

  • Над городом Балаклея в Харьковской области подняли государственный флаг Украины. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Балаклея — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг», — написал он.

  • В настоящее время поступают сообщения о том, что украинские войска взяли под контроль Купянск — третий по величине город Харьковской области и важный транспортный узел на востоке Украины. Информацию об этом подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ).

  • Также украинские СМИ сообщают об освобождении от российских сил Изюма. Глава пророссийской «администрации» Изюмского района Владислав Соколов в разговоре с РИА Новости сообщил, что обстановка в городе тяжелая. По его словам, из-за постоянных обстрелов в городе много разрушений.

  • В настоящее время поступают сообщения о боях в районе города Лиман, еще одном узловом центре, через который проходит дорога на Изюм. Информацию об этом в разговоре с «Суспильне» подтвердил украинский мэр города Александр Журавлев. По его словам, российские войска «еще упираются», украинский флаг над городом не поднимали. 

Ситуацию в Лимане прокомментировал и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он назвал ситуацию в городе «достаточно тяжелой». По его словам, украинские войска также продолжают обстреливать Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую и Еленовку. Пушилин заявил, что в результате обстрелов 9 сентября погибли восемь человек, еще 27 получили ранения.

  • Минобороны РФ заявило, что российские войска не просто отступают, а выполняют «операцию по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки» для «наращивания усилий на Донецком направлении». В ведомстве добавили, что по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Сообщается о 2000 «украинских и иностранных военнослужащих», якобы убитых за последние три дня. 

  • Губернатор Белгородской области Александр Гладков на фоне сообщений о наступлении ВСУ на Харьковском направлении рассказал об очередях их украинских беженцев на пропускном пункте в селе Логачевка. Населенный пункт граничит с Харьковской областью.

По словам Гладкова, власти региона развернули на границе мобильные пункты питания, а также  организовали пункты обогрева и доставку еды. Кроме того, на пропускном пункте дежурит бригада медиков, утверждает он. 

  • Украинец под видом российского военкора «Комсомольской правды» Александра Коца общался с гражданами РФ и собирал с них деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Полоротов.

Полоротов уточнил, что фейковый «Коц» смог создать аккаунт с юзернеймом журналиста после спам-атаки. Военкор после этого сменил свой ник «@sasha_kotz» на «@sasha_kots», однако поменять адрес своей «лички» в описании Telegram-канала забыл.

Выяснилось, что один из пострадавших написал в аккаунт из описания канала Коца и сообщил о намерении купить бюст Феликса Дзержинского, который нашли при взятии Изюма. Мошенник быстро научил пользователя обращению с криптовалютой и выманил у него 30 тысяч рублей. Кроме того, он сообщил, что вел переписку с украинцами, поддерживающими действия российских властей, и передавал их данные Службе безопасности Украины (СБУ).

  • Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе Курской области, в регионе был объявлен план «Перехват». Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации региона.

Baza сообщала, что Росгвардия в Курской области получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных у российско-украинской границы. Авторы Telegram-канала назвали их диверсантами и сообщили, что те вступили с росгвардейцами в бой. Поймать нападавших не удалось, они успели скрыться. 

Baza уточнила, что в результате нападения был ранен 48-летний спецназовец Николай Быков, позже он скончался в больнице. Эту информацию подтвердили в СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

  • Разведка Британии сообщает, что украинское контрнаступление продвинулось на 50 километров вглубь Харьковской области. По данным разведывательной службы, российские войска были застигнуты врасплох: сектор удерживался слабо, и украинские части взяли под контроль или окружили несколько городов.

ВСУ продолжают отрезать российские силы от Изюма. Утром британская разведка предполагала, что украинские войска могут в течение дня отбить Купянск. В разведывательной службе такой поворот навали серьезным ударом для России, поскольку этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения фронта в Донбассе.

Украинские наступательные операции продолжаются и на Херсонской направлении. В настоящее время российские войска испытывают давление как на северном, так и на южном флангах. 

  • Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска к концу 9 сентября освободили примерно 2,5 тысячи квадратных километров территории в Харьковской области. Наутро 10 сентября аналитики предсказывали, что оборона российской армии в районе Изюма будет прорвана в ближайшее время. Эксперты также обратили внимание на то, что эшелоны украинской военной техники движутся в сторону Купянска. 

ISW также подтвердило информацию британской разведки о контрнаступлении в Херсонской области. Командование ВСУ не приводит подробностей о происходящем там, что может создавать впечатление, что украинским частям на этом участке фронта не удается продвинуться вперед,. Регулярным ударам подвергаются переправы через Днепр, которыми активно пользуются российские войска, считают эксперты.


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