199-й день боев: главное

Над городом Балаклея в Харьковской области подняли государственный флаг Украины. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Балаклея — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг», — написал он.

В настоящее время поступают сообщения о том, что украинские войска взяли под контроль Купянск — третий по величине город Харьковской области и важный транспортный узел на востоке Украины. Информацию об этом подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ).

Также украинские СМИ сообщают об освобождении от российских сил Изюма. Глава пророссийской «администрации» Изюмского района Владислав Соколов в разговоре с РИА Новости сообщил, что обстановка в городе тяжелая. По его словам, из-за постоянных обстрелов в городе много разрушений.

В настоящее время поступают сообщения о боях в районе города Лиман, еще одном узловом центре, через который проходит дорога на Изюм. Информацию об этом в разговоре с «Суспильне» подтвердил украинский мэр города Александр Журавлев. По его словам, российские войска «еще упираются», украинский флаг над городом не поднимали.

Ситуацию в Лимане прокомментировал и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Он назвал ситуацию в городе «достаточно тяжелой». По его словам, украинские войска также продолжают обстреливать Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую и Еленовку. Пушилин заявил, что в результате обстрелов 9 сентября погибли восемь человек, еще 27 получили ранения.

Минобороны РФ заявило, что российские войска не просто отступают, а выполняют «операцию по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки» для «наращивания усилий на Донецком направлении». В ведомстве добавили, что по противнику «наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». Сообщается о 2000 «украинских и иностранных военнослужащих», якобы убитых за последние три дня.

Губернатор Белгородской области Александр Гладков на фоне сообщений о наступлении ВСУ на Харьковском направлении рассказал об очередях их украинских беженцев на пропускном пункте в селе Логачевка. Населенный пункт граничит с Харьковской областью.

По словам Гладкова, власти региона развернули на границе мобильные пункты питания, а также организовали пункты обогрева и доставку еды. Кроме того, на пропускном пункте дежурит бригада медиков, утверждает он.

Украинец под видом российского военкора «Комсомольской правды» Александра Коца общался с гражданами РФ и собирал с них деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Полоротов.

Полоротов уточнил, что фейковый «Коц» смог создать аккаунт с юзернеймом журналиста после спам-атаки. Военкор после этого сменил свой ник «@sasha_kotz» на «@sasha_kots», однако поменять адрес своей «лички» в описании Telegram-канала забыл.

Выяснилось, что один из пострадавших написал в аккаунт из описания канала Коца и сообщил о намерении купить бюст Феликса Дзержинского, который нашли при взятии Изюма. Мошенник быстро научил пользователя обращению с криптовалютой и выманил у него 30 тысяч рублей. Кроме того, он сообщил, что вел переписку с украинцами, поддерживающими действия российских властей, и передавал их данные Службе безопасности Украины (СБУ).

Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе Курской области, в регионе был объявлен план «Перехват». Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации региона.

Baza сообщала, что Росгвардия в Курской области получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных у российско-украинской границы. Авторы Telegram-канала назвали их диверсантами и сообщили, что те вступили с росгвардейцами в бой. Поймать нападавших не удалось, они успели скрыться.

Baza уточнила, что в результате нападения был ранен 48-летний спецназовец Николай Быков, позже он скончался в больнице. Эту информацию подтвердили в СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Разведка Британии сообщает, что украинское контрнаступление продвинулось на 50 километров вглубь Харьковской области. По данным разведывательной службы, российские войска были застигнуты врасплох: сектор удерживался слабо, и украинские части взяли под контроль или окружили несколько городов.

ВСУ продолжают отрезать российские силы от Изюма. Утром британская разведка предполагала, что украинские войска могут в течение дня отбить Купянск. В разведывательной службе такой поворот навали серьезным ударом для России, поскольку этот населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения фронта в Донбассе.

Украинские наступательные операции продолжаются и на Херсонской направлении. В настоящее время российские войска испытывают давление как на северном, так и на южном флангах.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что украинские войска к концу 9 сентября освободили примерно 2,5 тысячи квадратных километров территории в Харьковской области. Наутро 10 сентября аналитики предсказывали, что оборона российской армии в районе Изюма будет прорвана в ближайшее время. Эксперты также обратили внимание на то, что эшелоны украинской военной техники движутся в сторону Купянска.

ISW также подтвердило информацию британской разведки о контрнаступлении в Херсонской области. Командование ВСУ не приводит подробностей о происходящем там, что может создавать впечатление, что украинским частям на этом участке фронта не удается продвинуться вперед,. Регулярным ударам подвергаются переправы через Днепр, которыми активно пользуются российские войска, считают эксперты.