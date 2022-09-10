Гладков: на границе с Белгородской областью образовалась очередь из беженцев

Очереди из гражданских машин с украинскими беженцами скопились в субботу у пропускного пункта в селе Логачевка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гладков. Населенный пункт граничит с Харьковской областью.

Гладков сообщил, что власти региона развернули на границе мобильные пункты питания, а также организовали пункты обогрева и доставку еды. Кроме того, на пропускном пункте дежурит бригада медиков, утверждает он.

«Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается», — сообщил глава Белгородской области.

Гладков добавил, что уже выезжает к российско-украинской границе. В его планах осмотреть пункты пропуска в Логачевке и Шебекино.

Информация о скоплении беженцев на границе с Белгородской областью появилась на фоне данных об ожесточенных боях в Харьковской области. Украинские войска успешно продвигаются вглубь региона и деоккупируют крупные узловые города.