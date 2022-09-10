«Голос»* продолжает регистрировать нарушения на выборах в России

Во Владивостоке неизвестные развесили на избирательных участках объявления о том, что на УИК можно попасть только с действительным ПЦР-тестом. Местный избирком попросил МВД найти злоумышленников.

В Псковской области зафиксировали аномальное количество «надомников» — более 100 человек. При этом, при проведении голосования выясняется, что избиратели и их представители не просили подавать заявки на надомное голосование.

В Томске избиратели фотографируются с бюллетенями для отчета на работе, сообщила координатор «Голоса»* Анна Юдина. Такая ситуация наблюдалась на участках 12, 113 и 207. Избиратели просят помощи у наблюдателей от Общественной палаты.

В Барнауле полиция организовала проверку по факту незаконной агитации от «Единой России», сообщает «Тайга.инфо». Речь идет о баннерах с текстом «Единая Россия № 1», которые изготовляют и распространяют неустановленные лица.

В Удмуртии на избирательные участки не допускают представителей СМИ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член ЦИК УР с правом совещательного голоса Сергей Антонов. По его словам, журналистам, которым удалось пробраться, запрещают вести фото- и видео-съемку. В УИКи поступило более 100 жалоб.

Суд в Ставрополье арестовал на 7 дней активиста Андрея Фокина — помощника кандидатки в депутаты Лермонтовского горсовета от КПРФ Марины Кардаш. Его задержали накануне, когда он пришел в полицейский участок подавать заявление о нарушениях на выборах. Его обвинили по статье о нарушении порядка проведения митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ)

В Ельце депутата от КПРФ Александра Ушакова включили в список надомников без его ведома. Об этом он рассказал изданию «7х7 — Горизонтальная Россия». По его словам, он оказался в реестре УИК № 744. О том, кто внес его в список, члены участковой комиссии ответить не смогли.

Наблюдатели в поселке Тельмана Ленинградской области вынуждены приходить на избирательные участки со своими стульями. Так, в УИК 959 сидячие места предназначены только для членов комисси, а в УИК 906 наблюдательницу со стулом отказывались пускать.

В Чулымском районе Новосибирской области организовали «выездное голосование» в палатке. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на региональный избирком. ЦИК ранее рекомендовал проводить голосование вне избирательных участков лишь для групп населения, которые проживают в отдаленных населенных пунктах.

В Томской области среди наблюдателей распространяют памятки, в которых дается инструкция о том, какие посты о выборах нужно сделать в течение дня. Об этом сообщила координатор «Голоса»* Анна Юдина. По ее словам, памятки раздают члены местной общественной палаты.

В Пензе наблюдательницу от КПРФ выгнали с избирательного участка № 162 из-за кашля. Об этом сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия» со ссылкой на кандидата в депутаты Заксобрания Пензенской области от КПРФ Сергея Падалкина. Комиссия сослалась на то, что та якобы может болеть коронавирусом.

Независимые эксперты общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос»* и региональные СМИ ведут хронику второго дня голосования в России. Наблюдатели фиксируют нарушения на Дальнем Востоке, Урале, Северо-Западе, а также в Поволжье и Сибири.

Заместитель председателя комиссии УИК 0901 в Краснодарском крае прятала бюллетени за «Единую Россию». Как утверждает «Голос»*, она на них сидела. На требования наблюдателей встать и продемонстрировать стул она не реагировала, ей пришлось это сделать лишь после вмешательства полиции.

*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентов»

