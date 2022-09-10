СК подтвердил гибель сотрудника Росгвардии в Курской области

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудника Росгвардии в Курской области. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу.

По версии следствия, в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, «проводивших оперативно-розыскные мероприятия». Сколько именно силовиков было задействовано в мероприятиях, в ведомстве не уточнили. В результате один из них получил ранение и умер в больнице, говорится в релизе СК.

«Председатель СК России поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Как стало известно Baza, ранения получил 48-летний спецназовец Николай Быков, позже он скончался в больнице. По данным Telegram-канала, Быков был тяжело ранен во время боя под городом Суджа Курской области на границе с Украиной.

Ранее Baza сообщала, что Росгвардия в Курской области получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных у российско-украинской границы. Авторы Telegram-канала назвали их диверсантами и сообщили, что те вступили с росгвардейцами в бой. Поймать нападавших не удалось, они успели скрыться. На месте боя якобы были обнаружены четыре рюкзака и три коврика.