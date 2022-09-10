Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы предложил Путину уйти в отставку

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский в Москве обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Текст обращения опубликован на сайте Ломоносовского муниципального округа.

Обращение было зачитано на заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального округа от 9 сентября. Мундепы признали, что Путин во время первого и частично второго сроков проводил «хорошие реформы», однако после «все пошло как-то наперекосяк» — удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, Россию стали массово покидать умные и работоспособные люди, а обещанная стабильность так и не наступила.



«Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием.



В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала», — говорится в обращении.

На заседании присутствовали муниципальные депутаты Владимир Калинин («Яблоко»), Кирилл Чиркин (КПРФ) и Ольга Штацкая (самовыдвижение). Два места при этом пустовали — судя по табличкам, на заседание не явились мундепы от «Единой России» Ирина Бабурина и Юлия Куземина.

Ранее с таким же требованием к Путину выступили муниципальные депутаты округа «Смольнинское» в Петербурге. Они сообщили о намерении направить в ближайшее время обращение в Госдуму с предложением обвинить российского президента в государственной измене из-за боевых действий в Украине.