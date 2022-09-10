Над Балаклеей в Харьковской области подняли украинский флаг

Над деоккупированной Балаклеей в Харьковской области подняли государственный флаг Украины. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

«Балаклея — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг», — написал он.

Об освобождении стратегически важного города украинские СМИ сообщили 8 сентября. Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале эмодзи украинского флага.

В настоящее время поступают многочисленные неофициальные сообщения о том, что украинские войска взяли под контроль Купянск — третий по величине город Харьковской области и важный транспортный узел на востоке Украины. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Генштаб Украины 8 сентября сообщил об освобождении 20 населенных пунктов, а 9 сентября стало известно, что их число возросло до 30.

В настоящее время поступают сообщения о боях в районе города Лиман, еще одном узловом центре, через который проходит дорога на Изюм. В соцсетях между тем распространяются кадры из Изюма с участием украинских военных. Власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что российские войска покинули населенный пункт.

Глава пророссийской «администрации» Изюмского района Владислав Соколов в разговоре с РИА Новости сообщил, что обстановка в городе тяжелая. По его словам, из-за постоянных обстрелов в городе много разрушений.

Минобороны РФ в ходе сегодняшнего брифинга ситуацию в Харьковской области никак не прокомментировало.