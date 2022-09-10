Украинец под видом военкора Коца выманивал у россиян деньги и сдавал данные пророссийских сил в СБУ

Украинец под видом российского военкора «Комсомольской правды» Александра Коца общался с гражданами РФ и собирал с них деньги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Алексей Полоротов.

«В распоряжении канала полоротов.тхт оказалась переписка с фейкового аккаунта корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, с помощью которого житель Украины весной разводил на деньги сочувствующих ЛДНР россиян. За два дня фейковый «Коц» заработал 1400 долларов», — говорится в сообщении.

Полоротов уточнил, что фейковый «Коц» смог создать аккаунт с юзернеймом журналиста после спам-атаки. Военкор после этого сменил свой ник «@sasha_kotz» на «@sasha_kots», однако поменять адрес своей «лички» в описании Telegram-канала забыл.

Выяснилось, что один из пострадавших написал в аккаунт из описания канала Коца и сообщил о намерении купить бюст Феликса Дзержинского, который нашли при взятии Изюма. Мошенник быстро научил пользователя обращению с криптовалютой и выманил у него 30 тысяч рублей.

«Я писал Коцу с другого акка, типа меня кинули на рекламу, ваш **** (ошибка), верните деньги. Он в отказ, типа, он тоже пострадал, деньги не вернет», — рассказал украинец.

Мошенник добавил, что за два дня заработал на фейковом аккаунте Коца 1400 долларов. Кроме того, он сообщил, что вел переписку с украинцами, поддерживающими действия российских властей, и передавал их данные Службе безопасности Украины (СБУ).



