«Медиазона»*: в электронном списке избирателей нет данных о голосовании Медведева

«Медиазона»* сообщает, что в электронном списке избирателей Москвы не оказалось данных о голосовании зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом изданию рассказали сотрудники нескольких столичных избиркомов.

Сотрудники избиркомов могут отслеживать списки избирателей в единой электронной системе. По словам одного из сотрудников, когда голосуешь дистанционно, это практически сразу отображается в едином списке избирателей, однако данных о голосовании Медведева все еще не появилось. В строке с его именем значится, что он может голосовать «На участке», но бюллетень ему пока не выдавался.



Накануне, в первый день муниципальных выборов, на странице Дмитрия Медведева «ВКонтакте» появилось видео, на котором он якобы голосует дистанционно. На опубликованных кадрах видно, как он два раза нажимает на экран планшета, при этом что происходит на экране, не показывается.







*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

