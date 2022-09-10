Карл III официально взошел на престол

В Сент-Джеймском дворце в центре Лондона прошла церемония провозглашения Карла III королем Великобритании. Совет престолонаследия принял прокламацию об объявлении его новым монархом. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Букингемского дворца.

Во время торжественного мероприятия Карл III произнес традиционную клятву: «Я, Карл III, божией милостью король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, равно как и других моих владений и территорий, защитник веры, твердо обещаю и клянусь, что буду неукоснительно сохранять и поддерживать устроение истинно протестантской религии, как установлено законами, написанными в Шотландии».

Согласно трехвековой традиции, новый правитель и верховный глава англиканской церкви пообещал своим шотландским подданным, что не будет посягать на независимость и устои пресвитерианской церкви Шотландии и защитит ее от любых угроз. Во время торжественной речи Карл III также заявил, что принимает на себя ответственность и обязанности суверена и намерен передавать наследственные доходы правительству страны «в обмен на суверенный грант, который позволит мне исполнять обязанности главы государства».

Президент России Владимир Путин направил Карлу III поздравительную телеграмму. В ней глава РФ пожелал Его Величеству «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго». От участия в похоронах Елизаветы II российский лидер при этом отказался.

Принц Чарльз, ныне известный как король Великобритании Карл III, взошел на престол после смерти своей матери Елизаветы II. Глава монаршего дома скончалась в кругу своей семьи днем 8 августа. Правление Елизаветы II охватывает период с 1952 по 2022 год. Она стала самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании.