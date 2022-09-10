Более 7 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Дягтерева от должности губернатора Хабаровского края

Жители Хабаровского края запустили петицию с требованием освободить губернатора Михаила Дегтярева от должности и отправить его в Украину. Ее подписали уже более 7 тысяч человек.

О своем желании отправиться в Украину Михаил Дегтярев сообщил 8 августа. Он заявил, что «с удовольствием» поехал бы на фронт, но ему мешает «губернаторство». Авторы петиции выступили с ироничным призывом помочь губернатору Хабаровского края «осуществить свою мечту, поехать воевать на Донбасс».

«Предлагаем освободить губернатора от занимаемой должности с целью осуществления его мечты, поездки на фронт для участия в боевых действиях на передовой», — говорится в заявлении.

Петицию запустили два дня назад, на сегодняшний день ее подписали уже 7054 человек.

В середине августа Дегтярев сообщил о создании нового именного батальона «Генерал Корф». Он говорил, что после дислокации подразделения в Мулино военные отправятся в Украину. Регион пообещал выплачивать каждому по 250 тысяч рублей за участие в боевых действиях. Их семьям также пообещали поддержку: приоритетный прием в детские сады, школы и вузы. Рабочие места, откуда люди ушли на контракт, за ними сохранят.

Дягтярев сообщил, что Минобороны РФ «всем обеспечивает наших бойцов», однако ему со своих личных средств пришлось привезти военным «полезные вещи». В частности, он доставил в Мулино дизель-генератор, электроинструменты, оргтехнику, флаги Хабаровского края и «шевроны, сделанные специально для батальона «Генерал Корф».