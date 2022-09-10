В России в первый день голосования было зафиксировано более 1000 нарушений

Движение «Голос»* зафиксировало более 1000 нарушений в первый день голосования в России, сообщает «7х7 — Горизонтальная Россия». Лидером по числу нарушений оказалась Москва.

Всего правозащитники насчитали 1018 нарушений, 432 из них было зафиксировано в Москве. В частности, на избирательные участки не допускали наблюдателей, а кандидатам запрещали видеосъемку. Кроме того, были зафиксированы факты вбросов и незаконной агитации.

Среди регионов больше всего нарушений наблюдается в Краснодарском крае. В первый день голосования правозащитники зафиксировали 82 нарушения. Тем временем член избиркома в Удмуртии Сергей Окулов сообщил, что председателям местных УИК 9 сентября было направлено порядка 2 тысяч жалоб от наблюдателей, доверенных лиц и представителей СМИ.

*«Голос» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

