Соратник Навального* в Волгограде Евгений Кочегин сообщил о давлении на своих друзей

В Волгограде у супружеской пары, знакомой с бывшим координатором местного штаба Навального** Евгением Кочегиным, прошли обыски. Об этом сам Кочегин сообщил в своем Telegram-канале в пятницу.

«Сейчас в СУ СК РФ по Волгоградской области допрашивают Ангелину Нерозник. Она простой врач-невролог, которая в последние годы не участвовала ни в каких акциях протеста. Местоположение её мужа Сергея пока неизвестно, но на его телефон отвечают менты. Он тоже обычный детский врач», — написал Кочегин 9 сентября.

По результатам обыска у супружеской пары изъяли технику, сообщает Кочегин. Активист также утверждает, что в ходе следственных мероприятий полицейские положили врачей лицом в пол и угрожали им, несмотря на то, что те сами открыли силовикам дверь. Позднее с них взяли подписку о неразглашении и отпустили.

Давление на супружескую пару Кочегин связывает со своей деятельностью. «Единственная причина давления на них состоит в том, что это мои друзья, с которыми мы ходили на пикники и пить пиво. Новое преступление — пили пиво с врагом правящей партии», — написал сторонник Навального*.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

**Штабы Навального в России признаны «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.

