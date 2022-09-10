В Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии

Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе Курской области, в регионе был объявлен план «Перехват». Информация об этом появилась в Telegram-канале администрации региона.

«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен. Ведется поиск подозреваемых», — говорится в сообщении.

Как стало известно Baza, ранения получил 48-летний спецназовец Николай Быков, позже он скончался в больнице. По данным Telegram-канала, Быков был тяжело ранен во время боя под городом Суджа Курской области на границе с Украиной.

Ранее Baza сообщала, что Росгвардия в Курской области получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных у российско-украинской границы. Авторы Telegram-канала назвали их диверсантами и сообщили, что те вступили с росгвардейцами в бой. Поймать нападавших не удалось, они успели скрыться. На месте боя якобы были обнаружены четыре рюкзака и три коврика. Официального подтверждения этой информации нет.