ФРГ и Франция потребовали от Белграда решить проблему Косова

Германия и Франция при поддержке США и Турции потребовали от Белграда «решить проблему Косова» в кратчайшие сроки. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в субботу.

«Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения «косовской проблемы» во время войны в Европе», — заявил он в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны. Его слова приводит ТАСС.

Накануне Вучич провел встречу с представителями ЕС, ФРГ и Франции. Он заявил, что Белград не признает независимость Косова. При этом он отметил, что готов «к компромиссным решениям», согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН.

Обстановка на границе Северного Косова и Сербии обострилась 31 июля. Сообщалось о сиренах воздушной тревоги, блокировке дорог и строительстве баррикад на границе. Причиной тому стали планы властей автономного края Косово и Метохии ввести с 1 августа запрет на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и сербскими документами.



Позднее Вучич обратился к нации и призвал албанцев «одуматься», а сербов «не поддаваться на провокации». Он отметил, что 30 июля провел переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии и предложил «сохранить мир любой ценой».

Власти Косова ранее объявили, что с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию республики, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными. В Приштине заявили, что это решение является ответной мерой на действия Белграда, который не признает удостоверения, выданные в Косово. После обострения ситуации на границе администрация автономного края отложила на месяц принятие соответствующего закона.