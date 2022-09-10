В Ярославской области проходит костюмированное голосование

В Ярославской области среди участковых комиссий объявили конкурс на лучшее фото «с ярким сюжетом». На один из участков пришли проголосовать Кот Матроскин и Волк из «Ну, погоди!» На это обратил внимание журналист Александр Тихонов.

Как отмечает «7х7 — Горизонтальная Россия», в первый день выборов «маскарад» на избирательных участках устроили в Рязанской области. Там местные жители выбирают нового губернатора. В голосовании приняли участие Дед Мороз, Чеширский кот, Осень, Снегурочка, космонавт и избирательница в национальном костюме.