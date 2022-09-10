В Теплом Стане на наблюдателя составили два протокола

В районе Теплый Стан в Москве на наблюдателя составили уже два протокола: первый — за неповиновение полиции, второй — за клевету. Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Голос» «Карта нарушений».

Протокол о неповиновении полиции был составлен на наблюдателя за отказ пересесть на другой стул. Протокол за клевету был оформлен после того, как наблюдатель позвонил в «Голос»*, чтобы сообщить о фальсификации.

Кроме того, независимый кандидат Юрий Позднеев на УИК 2374 в Теплом Стане обнаружил нарушения в составлении актов по вчерашнему надомному голосованию. В документах отсутствовали подписи и время прихода, а накануне выяснилось, что там вбросили 170 бюллетеней. Позднеев вызвал полицию и секретаря ТИК, однако нарушений в процессе голосования они не усмотрели.





*«Голос» в РФ признан «иностранным агентом».