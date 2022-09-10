53 486 — в России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 9 марта

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки ковидом заразились 53 486 россиян — это максимум с 9 марта, когда по всей стране было зарегистрировано 58 675 инфицированных.

Лидером по суточному приросту оказалась Москва — за сутки в столице выявили 6325 заболевших. На втором месте Санкт-Петербург с 3427 зараженными за последние 24 часа. Тройку лидеров замкнула Нижегородская область, где по состоянию на 10 сентября обнаружили 1854 инфицированных.

В России также наблюдается прирост госпитализаций. За последние 24 часа в стационары с коронавирусом попали 3977 человек. При этом самый высокий показатель за последний месяц был зарегистрирован 30 августа — тогда в больницы с подтвержденным ковидом попали 4673 человека. Число умерших по всей стране составило 97 — это максимум с 21 мая.