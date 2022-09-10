Главреду «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову арестовали счета на 5 млн рублей

Главному редактору екатеринбургских «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову арестовали банковские счета на 5 млн рублей. Об этом сам Постников сообщил в своем Telegram-канале.

«Ещё раз «доброе» утро. Вдогонку к обыскам в квартире у меня теперь ещё и заблокировали банковские счета на 5 000 000 — за некий «ущерб, причинённый преступлением», — написал он.

Постников отметил, что он «таких денег никогда в жизни не держал», а потому в государственную казну ушло лишь 700 тысяч рублей. Он добавил, что никогда не общался с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, а потому не понимает, какой ущерб он мог причинить.

8 сентября РИА Новости сообщило, что в российских регионах проходят обыски у журналистов и администраторов Telegram и YouTube каналов проекта «Утро февраль», связанных с экс-депутатом Госдумы Ильи Пономарева. Следственные действия идут в Ростове-на-Дону, Тюмени и Екатеринбурге.

Обыски также прошли у Владислав Постников. Он рассказал журналистам, что его допросили в качестве свидетеля в деле Пономарева. У журналиста изъяли фотокарту из камеры, жесткий диск, пару сломанных телефонов.