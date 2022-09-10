Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве онлайн

Президент России Владимир Путин принял участие в муниципальных выборах в Москве с помощью онлайн-голосования. По словам главы РФ, этот формат является «очень удобным, надежным».

«Отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал… В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор»,— приводит его слова пресс-служба Кремля.

В России продолжаются выборы: единый день голосования назначен на 11 сентября, но в нескольких регионах оно началось 9 сентября и продлится 3 дня. По итогам первого дня самая высокая явка была зафиксирована в Тамбовской области — 26,21%.

В первый день выборов на московскую систему онлайн-голосования было совершено порядка 1500 хакерских атак. Глава Общественного совета по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заверил, что технически специалисты и наблюдатели постоянно контролируют состояние и работоспособность системы