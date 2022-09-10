В России стартует второй день выборов: нарушения продолжаются

В России продолжаются выборы: единый день голосования назначен на 11 сентября, но в нескольких регионах голосование началось 9 сентября сегодня и продлится 3 дня. По итогам первого дня самая высокая явка была зафиксирована в Тамбовской области — 26,21%.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела итоги первого дня голосования в своем Telegram-канале. По данным ведомства, на 21.00 мск, явка на выборах глав регионов в Карелии составила 9,58%, в Удмуртии — 13,88%, во Владимирской области — 11,21%, Калининградской — 12,46%, Новгородской — 11,43%, Рязанской — 17,75%, Саратовской области — 20,93%, лидер — Тамбовская область — 26,21%. Самая низкая явка была зафиксирована в Ярославской области — 6,87%. О многочисленных нарушениях, зафиксированных наблюдателями, в ЦИК не сообщили.



К этому часу избирательные участки открылись в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщают «Сибирь.Реалии». Как передает «Голос»*, на выборах гордумы в Барнауле председатели комиссий убирают вторые стационарные урны для голосования, не закрывая в ней прорезь. Такое нарушение зафиксировано на участках №149, №150 и №151.

При этом с нескольких участков округа №19 выгнали человека, которого связывают с агитаторам «Единой России» — он мешал работе членов комиссий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат краевого заксобрания от партии КПРФ Александр Волобуев.

В городах Новосибирской области, где проходят довыборы в заксобрания, также были зафиксированы нарушения. Так, на одном из избирательных участках Здвинска на «надомное» голосование записалось более 230 человек — это почти 10% от всех избирателей, зарегистрированных на участке. Еще 50 человек решили проголосовать в «надомном» режиме в селе Юный Пионер, сообщили в обкоме КПРФ.

Наблюдатели в Барабинске обнаружили агитацию кандидата от «Единой России» — недалеко от участка №62 остановилась маршрутка с плакатом в поддержку кандидата от «Единой России» Виталия Новоселова.

В Краснодарском крае также фиксируются нарушения — на избирательном участке в Абинском районе участковая комиссия не перенесла бюллетени из ящика для выездного голосования в сейф-пакеты. На УИК № 2126 кандидат в депутаты Заксобрания от КПРФ Александр Латкин поймал с наблюдателями «карусельщиков», а в Славянске-на-Кубани двум студентам угрожают отчислением за наблюдение на выборах.

В Москве сразу на нескольких избирательных участках также фиксируются нарушения. Урны не опломбированы, на некоторые участки избирателей не пускают из-за отсутствия урны для голосования, а наблюдателей — якобы из-за отсутствия разрешения от ТИК. Кроме того, поступила жалоба на незаконное ограничение фото- и видео-съемки.

*«Голос» в РФ признан «иностранным агентом».