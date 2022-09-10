TJ прекратил свою работу

Издание TJ, ранее заблокированное Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ, с сегодняшнего дня прекратило работу. На сайте появилась соответствующая плашка.

«TJ закрыт. Он просуществовал 11 лет. Это был проект про технологии и инетернет-культуру. 14 марта Роскомнадзор заблокировал его по требованию Генпрокуратуры из-за публикации «фейков об операции России на Украине», — говорится на сайте издания.

После блокировки TJ продолжил работу, однако вскоре издание столкнулось с финансовыми трудностями из-за падения рекламных доходов. По этой причине редакция 22 августа объявила о решении закрыться. Ссылка на архив доступна на сайте проекта.