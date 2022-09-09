ЕК рекомендовала странам Евросоюза увеличить сроки выдачи виз россиянам до 45 дней

Еврокомиссия опубликовала рекомендации для стран Евросоюза по выдаче виз россиянам. Как следует из документа, высший орган исполнительной власти посоветовал европейским консульством проверять всех российских получателей и обладателей шенгена на предмет «угрозы безопасности».

«В случае угрозы безопасности» консульства могут отказывать в выдаче виз жителям России или аннулировать уже действующие. Также Еврокомиссия рекомендует странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком», — говорится в документе.

Для более тщательных проверок сроки выдачи виз россиянам необходимо увеличить до максимальных 45 дней, считают в Еврокомиссии. При этом россиянам, которые запрашивают визы по «несуществующим мотивам», следует отдавать меньший приоритет.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу о введении визового запрета для российских туристов. По одну сторону баррикад оказались Франция и Германия, по другую — ряд восточноевропейских и скандинавских стран. Власти РФ, в свою очередь, назвали эту меру примером антироссийской повестки Запада.