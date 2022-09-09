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В Москве по делу о госизмене заключили под стражу некоего Михаила Баранова

09.09.2022

Детали уголовного дела не уточняются

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу россиянина Михаила Баранова по делу о «госизмене» (275 УК РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баранова М.В.», — сказала собеседница агентства.

О том, кто такой Баранов и по какой причине ему вменяют госизмену, не уточняется. Сегодня стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) возбудила в отношении него уголовное дело по данной статье.

По данным спецслужбы, Баранов «пытался выдать иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну». Уточняется, что иные подробности не разглашаются, поскольку материалы дела содержат гриф «секретно». «Интерфакс» отметил, что пока он проходит по делу как подозреваемый.

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